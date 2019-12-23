شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مفتوح لـ27 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي في مأرب والان نبدء بالتفاصيل
وشمل اليوم المفتوح برنامجا ترفيهيا وتثقيفيا ورياضة الهواء الطلق والألعاب الحركية والمرسم الحر، بإشراف من المختصين النفسيين والاجتماعيين في المركز.
وقال مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن عبدالرحمن القباطي: إن تنظيم اليوم المفتوح يأتي في إطار اهتمام المركز بالأطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية؛ بهدف دمجهم مع غيرهم من الأطفال. وأشار القباطي إلى أن البرامج المفتوحة مهمة؛ كونها تساعد الأطفال على التخلص من الترسبات السلبية جراء التجنيد القسري وآثار النزوح، وتشعرهم بأهميتهم كأطفال لهم حق الفرح واللعب بأريحية في المساحات المفتوحة. وينفذ المركز الدورة الخامسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم كدروع بشرية.
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