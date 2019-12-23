شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتي حجاج الكويت وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت م. فريد أسد عمادي، الترتيبات الخاصة بالحجاج الكويتيين والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

واستعرض د. مشاط مع عمادي خلال استقباله والوفد المرافق له ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة الكويت بموسم حج 1441هـ، إثر ذلك وقع نائب وزير الحج والعمرة، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من دولة الكويت وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

كما ناقش د. مشاط مع رئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا شاهين أيوب، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

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وعُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية جنوب أفريقيا بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج من جنوب أفريقيا وجميع متطلباتهم خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وقدم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ورئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمونه من جهد كبير وخدمات جليلة لضيوف الرحمن.