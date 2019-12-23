2019-12-23

شاهد الصور .. تركي بن محمد بن فهد في رحلة مقناص

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت لقطات الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في رحلة مقناص.

وبينت الصور الأمير تركي بن محمد وهو يؤكد براعته في الصيد؛ بحسب اللقطات التي نشرها المصور ماجد المالكي عبر حسابه بموقع تويتر.

وتعتبر رحلة المقناص عبارة عن مخيمات صحراوية خاصة في فصل الشتاء لممارسة هواية الصيد، حيث يظهر أن الأمير تركي بن محمد من أهل الصيد المهتمين بالمقناص.

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المقناص هي هواية تربية الطير والصقارة وتعليمه على الصيد، وهناك عدة أنواع من الطيور المستخدمة في الصيد منها الشواهين والحرار والجرية، ويتم تقييم الطير على حسب وزنه وقياسه والقطعة.

وينتظر موسم المقناص العديد من محيي هذه الهواية الممتعة رغم تكاليف العناية بالطيور، حيث تحتاج هذه الهواية إلى الكثير من الصبر؛ فقد يمر اليوم كله دون توفر أي صيد، كما أن تتبع آثار بعض الطرايد يحتاج إلى دقة كبيرة.

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