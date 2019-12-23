جازان .. جد “ضحايا المساقطة” يروي المأساة: عمليات تتواصل لإنقاذ الثالث

كشف جد اثنين من ضحايا حادث “المساقطة” الذي شهده الطريق الساحلي الدرب – جازان، وفقًا لـ”سبق” أن العمليات الجراحية تتواصل لإنقاذ المصاب الثالث في الحادث من قِبل الأطباء في مستشفى الملك فهد، حيث تقرر إجراء عملية جديدة بعد الأولى التي أُجريت عصرًا نظرًا لوجود نزيف وإصابات أخرى في بطنه.

وقال الجد أحمد علي الحدري إن اثنين من أقاربه غادرا المدرسة معهم الثالث باتجاه قريته لإيصاله كونه كان متعبًا حسبما قيل للجد، وبيّن أنهم فوجئوا بهذا الحادث. وتابع: حسبما بلغني أن الحادث بدأ بعد مضايقة من شاب آخر يقود مركبة من نوع هايلوكس، وقد ارتطمت المركبة بصبات تابعة لإحدى الشركات وانقلبت ما نتج عنه إصابة الثلاثة ومغادرة اثنين، ولكن أعدنا أحدهما إلى المستشفى نظرًا لألم الركبة التي ازدادت بعد خروجه، وأما الثالث فحالته الصحية حرجة وأجريت له عملية في مستشفى الملك فهد وينتظر أن تُجرى له عملية أيضًا.

وقال: ما حدث كان فاجعة وأما الشاب قائد المركبة فتولته الجهات المعنية، ومن ناحية الإجراءات ننتظر شفاء المصابين وعندها نرى ما يحدث. وكانت قد أوقفت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب قائد مركبة من نوع “هايلوكس” بعد قيامه بالمساقطة على مركبة أخرى من نوع “كامري” أدى لانقلابها، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بها.