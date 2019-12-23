محلل مالي يوضح سبب تراجع سعر سهم “أرامكو” اليوم الأحد .. ويكشف عن توقعه خلال الفترة القادمة!

قال المحلل المالي، هشام أبو جامع، إن سبب تراجع سهم شركة أرامكو خلال الأيام الماضية هو الضغوط التي يتعرض لها السهم في أيام التداول الأولى، مرجحًا ارتداد سعر سهم أرامكو في الفترة القصيرة القادمة.

ووفقًا لـ”العربية.نت” نزل سهم أرامكو السعودية لليوم الرابع على التوالي وأغلق منخفضا 0.6%، عند 35.3 ريال (9.41 دولار)، وفي الأسبوع الماضي أدرجت أسهم أرامكو على مؤشرات إم.اس.سي.آي وتداول وفوتسي. وبلغت قيمة التداولات على سهم أرامكو 1.15 مليار ريال، بأحجام تداول 32.8 مليون سهم، فيما نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق على مكاسب رغم ضغوطات تراجع سهم أرامكو، حيث أنهى مؤشر تاسي تعاملات الأحد على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11%، إلى مستوى 8300 نقطة.