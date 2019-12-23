بيشة: رضيع يسقط برأسه مباشرة على شاحن جوال.. هذا ما حدث له

استقبل مستشفى الملك عبدالله في بيشة حالة رضيع يبلغ من العمر عاماً واحداً سقط على رأسه، ليصطدم بشاحن جوال كان ملقى على الأرض، حيث أجريت له عملية جراحية عاجلة.
وتم إسعاف الرضيع فورا إلى المستشفى، حيث قام فريق طبي بفحصه وإجراء الأشعة اللازمة، حيث تبين أن الشاحن اخترق عظم الجمجمة وثبت فيها، فتم تجهيزه وإجراء عملية جراحية عاجلة له. وتمت العملية بنجاح، حيث تم استخراج الشاحن من رأس الرضيع، وإصلاح تلف أغشية الدماغ وعلاج كسر الجمجمة، واستعاد الرضيع كامل وعيه، دون حدوث أي قصور حركي أو مضاعفات.
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