وزير العمل: مليون و200 ألف تأشيرة صدرت العام الجاري مقارنة بـ600 ألف خلال 2018

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الوزارة أصدرت خلال العام الجاري مليونا و200 ألف تأشيرة، مقارنة بـ600 ألف تأشيرة فقط صدرت العام الماضي 2018.
جاء ذلك خلال حفل مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال، الذي أقيم اليوم في الغرفة التجارية بالرياض. من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في كلمته خلال الحفل، إن نظام الشركات الحالي غير مرضٍ لنا، ونعمل على تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة التطلعات.
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