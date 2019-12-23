سفارة المملكة في أستراليا تحذر مواطنيها من مناطق الحرائق وتدعوهم لاتباع تعليمات السلطات

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا تنبيهاً لمواطنيها المقيمين والزائرين، دعتهم فيه إلى أخذ الحيطة والحذر جراء الحرائق التي اندلعت حول إقليم العاصمة كانبرا.

وأهابت السفارة المواطنين إلى التقيد واتباع تعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن ومتابعة ما يصدر عن الشأن، داعيةً إلى التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة في الحالات الطارئة على الأرقام: قسم شؤون السعوديين 0262507000/1، هاتف الطوارئ 0432257277. وكانت السلطات الأسترالية قد حذّرت من الاقتراب من أماكن الحرائق التي اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتم إبلاغ المواطنين بإخلاء منازلهم في المناطق المعرضة للحرائق.