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أبرز الكاريكاتيرات حول اختبارات المدارس

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بدأت أمس (الأحد) الاختبارات النصفية في مدارس المملكة بالمراحل المختلفة، وفي ظل هذه الأجواء يجتهد بعض الطلاب في مراجعة دروسهم لتحقيق نتائج متقدمة، إلّا أن هناك مَن ينشغلون بأمور أخرى لا صلة لها بالدراسة وهو ما يثير قلق أسرهم.

وفيما يلي نقدم لكم باقة من أبرز الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

أيمن – اليوم

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عبدالله جابر – مكة

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علي الغامدي – المدينة

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عبدالله المرزوق – الجزيرة

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فهد الخميسي – الاقتصادية

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عبدالله جابر – مكة

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سالم الهلالي – عكاظ

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عبدالله المرزوق – الجزيرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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