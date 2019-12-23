افتتاح التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي بمستشفى قوى الأمن بالرياض

افتتح المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، اليوم الأحد، التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي؛ وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي المستشفى.

وأوضح مدير إدارة التمريض في المستشفى علي الياسين، أن التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي، تهدف إلى زيادة استيعاب أدوات التعقيم، مشددًا على أن هذا المشروع يسهم في تسريع عملية التعقيم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ وذلك حسب اشتراطات «المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية».

وأفاد مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى المهندس ياسر العوفي؛ بأن التوسعة الجديدة رفعت الطاقة التشغيلية لوحدة التعقيم المركزي إلى 56% عن الوضع السابق، مشيرًا إلى أنه جرى إضافة نظام تتبع الأدوات، ونظام ضخ المحاليل وغسيل العربات آليًّا، بالإضافة إلى إعادة تصميم المساحة المخصصة للقسم وزيادتها بسبة 20%، مع أخذها بعين الاعتبار متطلبات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والمتطلبات العالمية، من حيث التصميم والتحكم في العدوى، مع تغيير جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والتكييف.

وتفقد العميد الداود، خلال تجوله، سير العمل في مشروع توسعة وحدة «ديلز الدم» الداخلية، الذي يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع التوسعية المميزة التي شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية، منها تدشين عيادة التحكم بالألم، وتوسعة قسم التنويم للرجال والنساء، وتوسعة العناية المركزة وغيرها من المشاريع التي تسعى إدارة المستشفى من خلالها إلى تطوير جميع الخدمات المقدمة للمرضى من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم.