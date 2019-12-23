«النيابة» تكشف عن الضمانات والكفالات المقررة لصالح الأحداث

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنها ترعى الضمانات والكفالات المقررة كافة لصالح الأحداث نظامًا، مشيرة إلى أنها تحرص كل الحرص على تنظيم ملف مستقل لكل متهم، حال اشتراك الحدث مع غيره في جريمة ما.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه من بين تلك الضمانات «تنظيم ملف مستقل للأحداث حال اشتراكهم مع غير الأحداث في جريمة ما، وإحالتهم إلى المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، مع إحالة غير الأحداث إلى المحكمة المختصة».

وعبر «إنفوجراف»، أضافت النيابة العامة: إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفًا خاصًا بغير الأحداث، يُحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفًا خاصًا بالأحداث يُحال إلى المحكمة ما لم تكن غير مختصة.

وفي كل الأحوال، يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.