أهدى قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية اللواء الركن بندر بن فيحان الجبل، درعًا وشهادة شكر وتقدير لأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ لجهوده وتعاونه المثمر في تسليم مواقع لقوات الدفاع الجوي بمنطقة جازان أثناء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والتي كان لها الأثر الطيب في تلبية احتياج قوات الدفاع الجوي بالمنطقة.
من جانبه، عبر أمين المنطقة عن اعتزازه وكافة منسوبي أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة بأبطال القوات العسكرية بما فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، قائلًا: إنهم حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء في ظل توجيهات وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده الأيمن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سائلًا المولى عز وجل أن ينصرهما ويكتب لهما الأجر العظيم .
وأضاف ابن سعيدان: إن أمانة منطقة جازان وجميع بلدياتها المرتبطة بها تُسخِر جميع إمكاناتها لتقديم الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية، وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .
كانت هذه تفاصيل خبر قائد «الدفاع الجوي» بالجنوب يكرّم أمين جازان لدوره في عاصفة الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.