قائد «الدفاع الجوي» بالجنوب يكرّم أمين جازان لدوره في عاصفة الحزم

أهدى قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية اللواء الركن بندر بن فيحان الجبل، درعًا وشهادة شكر وتقدير لأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ لجهوده وتعاونه المثمر في تسليم مواقع لقوات الدفاع الجوي بمنطقة جازان أثناء عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والتي كان لها الأثر الطيب في تلبية احتياج قوات الدفاع الجوي بالمنطقة.

من جانبه، عبر أمين المنطقة عن اعتزازه وكافة منسوبي أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة بأبطال القوات العسكرية بما فيهم أبطال قوات الدفاع الجوي لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة، قائلًا: إنهم حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء في ظل توجيهات وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده الأيمن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سائلًا المولى عز وجل أن ينصرهما ويكتب لهما الأجر العظيم .

وأضاف ابن سعيدان: إن أمانة منطقة جازان وجميع بلدياتها المرتبطة بها تُسخِر جميع إمكاناتها لتقديم الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية، وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .