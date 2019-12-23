سيول القنفذة تعطل الحركة المرورية

أدت الأمطار والسيول المنقولة التي شهدتها المراكز الشرقية بمحافظة القنفذة، مساء أول من أمس، إلى إتلاف بعض الطرق وتوقف الحركة المرورية في مجاري الأودية بمركز سبت الجارة.

ووجّه محافظ القنفذة إدارة الدفاع المدني والشرطة، بنشر فرق أمنية عند مجاري الأودية، لمنع المواطنين والسيارات من عبور الأودية، حتى ينخفض منسوب المياه، والتأكد من زوال أي خطر على المواطنين، حفاظا على سلامتهم. كما وجه بلدية سبت الجارة بسرعة معالجة الطرق التي تعرضت للتلفيات.

وسالت أودية شسع، وأم السلم، والشصرة، وغطت السيول المزلقان الأول، والثاني، والثالث بسبت الجارة، فيما وُجِدت دوريات الدفاع المدني ودوريات الشرطة، من مخفر سبت الجارة، ومخفر أحد بني زيد، وشرطة محافظة القنفذة، أمام الأودية والمزلقانات التي تعرضت للسيول، وتم إغلاق كل الطرق احترازيا، للحفاظ على سلامة المواطنين وقائدي السيارات، وإعادة الحركة كما كانت بعد انخفاض منسوب المياه في مجاري الأودية.