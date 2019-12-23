وكيل جامعة المؤسس للشؤون التعليمية يتفقد سير الاختبارات

تفقد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية عبدالمنعم الحياني أمس، آلية سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري لطلاب السنة التحضيرية وطلاب التخصصات العلمية، وذلك خلال الجولة التي شملت مبنى 125 بالجامعة. وبدأت الاختبارات في الجامعة للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التخصصات العلمية والسنة التحضيرية والانتساب السبت 17 / 5 / 1441 وتنتهي الخميس 7 / 5 1441. واستمع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية إلى شرح مفصل عن الخطة المعدة من قبل الكليات والعمادات المساندة لسير الاختبارات وعمل اللجان المشرفة والمراقبة لها، وذلك بحضور عميد القبول والتسجيل عابد عبدالله المشايخي، وفي ختام الجولة أثنى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية على الجهود المبذولة من قبل وكالة المشاريع والعمادات المساندة والكليات من خلال وضع الخطط الزمنية وعقد الاجتماعات التنسيقية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة والمراقبة، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة في الشطرين الطلاب والطالبات.



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