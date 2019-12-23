تفعيل البصمة بشؤون الحرمين

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بسرعة تفعيل نظام البصمة الإلكترونية لجميع موظفي وموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من المتعاقدين الموسميين العاملين في المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة، وذلك بالتعاون مع جميع الإدارات ذات العلاقة. وجاء توجيه السديس امتداداً لنهج الرئاسة التي أولت جل اهتمامها في دعم خطة التحول الإلكتروني وتسريع وتيرة إنجاز كافة الأعمال والخدمات والمعاملات القائمة في جميع الإدارات، وأتمتتها من خلال التحول الرقمي، وإسهاما في ترشيد الإنفاق المالي، وتفعيلا لمبادرة «رئاسة ذكية بلا ورق».



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