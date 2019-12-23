فيصل بن مشعل: بذل الجهود لتهيئة البيئة الدراسية

وهنأ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الفريح بهذه الثقة، متمنيا له التوفيق في خدمة دينه ووطنه، مقدما شكره للجهود التي بذلها مدير تعليم المنطقة سابقا صالح الجاسر، مطمئنا على سير اختبارات منتصف العام الدراسي للطلاب والطالبات. وقال: علينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا تجاه تهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم، وفق الإمكانات الكبيرة التي أتاحتها حكومة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، للرقي بمستوى التعليم.
وعبر مدير تعليم منطقة القصيم محمد الفريح عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على ما قدمه من تشجيع وتوجيهات هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها.
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