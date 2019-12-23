أمير القصيم يتسلم تقرير مهارات لتنمية المجتمع

التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مجتمعي» إبراهيم الماجد، وأمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة محمد الحنايا، ورئيس مجموعة العمري لتنمية المجتمع ماجد بن ناصر العمري، وفريق عمل برنامج «مهارات» التدريبي إحدى مبادرات مؤسسة العمري لخدمة المجتمع، الذين قدموا للسلام عليه، وتسليمه التقرير الختامي للبرنامج والمقام بالشراكة مع مؤسسة «مجتمعي»، وتكريم الرعاة ومسؤولي الجهات المشاركة. واستمع الأمير فيصل بن مشعل، عن فكرة المبادرة التي اشتملت على ثلاثة مجالات، وظيفي ومهني وريادي، استفاد من خلاله 214 متدرباً ومتدربة، ويستهدف الطلاب حديثي التخرج والموظفين الجدد لتأهيلهم للعمل وتطوير قدراتهم، وتنمية قدرات أصحاب المهن والمواهب والمهارات، ومساعدة رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع. ورحب أمير منطقة القصيم بالجميع، مثمناً الجهود التي تبذلها مؤسسة العمري لتنمية المجتمع عبر تعزيز المبادرات الخادمة لأبناء المنطقة، مشيداً بمخرجات البرنامج عبر تدريبه 214 متدرباً ومتدربة في المجال الوظيفي والمهني والريادي، مؤكداً على أهمية مواصلة تنمية مهارات وقدرات الشباب والشابات، وتقديم خدمات الدعم على مستوى قطاع الأعمال، وتشجيع أبناء المنطقة وبناتها على الاستثمار في المشاريع الابتكارية، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير. وفي ختام اللقاء كرم أمير المنطقة فريق عمل برنامج «مهارات» وشركاء النجاح.



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