تجاوبا مع "دوت الخليج": أمانة جدة تغلق 21 محلا بسوق اليمنة

تجاوبا مع ما نشرته «دوت الخليج» بتاريخ 26 /3/ 1441، تحت عنوان (سوق اليمنة تراث جداوي ينتظر التطوير)، ردت أمانة جدة بأنها أغلقت 21 محلا وتم رصد العديد من المخالفات منها عدم وجود رخص مباشرة النشاط خارج حدود المحل لتشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية، تدني مستوى النظافة العامة، وعدم لبس زي موحد نظيف للعاملين.

وذكرت الأمانة في خطاب تلقته «دوت الخليج» بأن السوق المذكور يقع في حي الهنداوية طريق الملك فهد، ويعتبر من المواقع المهمة والمتابعة من قبل البلدية وهو سوق شعبي، وتعمل البلدية جولات دورية على السوق لمنع المخالفات، وإلزام أصحاب السوق الالتزام بالأنظمة والمحافظة على النظافة.