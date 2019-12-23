وذكرت الأمانة في خطاب تلقته «دوت الخليج» بأن السوق المذكور يقع في حي الهنداوية طريق الملك فهد، ويعتبر من المواقع المهمة والمتابعة من قبل البلدية وهو سوق شعبي، وتعمل البلدية جولات دورية على السوق لمنع المخالفات، وإلزام أصحاب السوق الالتزام بالأنظمة والمحافظة على النظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوبا مع "دوت الخليج": أمانة جدة تغلق 21 محلا بسوق اليمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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