اخبار السعوديه

النطاق الأخضر شرط الإعارة المؤقتة للمنشأة الصحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شروط الإعارة المؤقتة للعاملين بين المنشآت الصحية عبر بوابة أجير، واشتملت الشروط التي أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق وألا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين وألا تتم إعارة أكثر من 20 % من العمالة الأجنبية في المنشأة.

وتمثلت الخطوات في التسجيل بنظام أجير وإنشاء عقد خدمات العمالة من المنشأة المزودة والموافقة على العقد من المنشأة المستفيدة، ومن ثم إصدار الإشعار الخاص في التأجير المؤقت للعمالة، وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الإعارة المؤقتة للعاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر أجير لها فائدة في تدوير الخبرات داخل السوق السعودي، وأيضا تفادي مخالفات أنظمة سوق العمل ولوائحه وتسهيل الوصول للأيدي العاملة وتوفيرها للمنشآت.

شروط الإعارة المؤقتة

كون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته

Advertisements

تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق

ألا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين

ألا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النطاق الأخضر شرط الإعارة المؤقتة للمنشأة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا