النطاق الأخضر شرط الإعارة المؤقتة للمنشأة الصحية

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شروط الإعارة المؤقتة للعاملين بين المنشآت الصحية عبر بوابة أجير، واشتملت الشروط التي أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق وألا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين وألا تتم إعارة أكثر من 20 % من العمالة الأجنبية في المنشأة.

وتمثلت الخطوات في التسجيل بنظام أجير وإنشاء عقد خدمات العمالة من المنشأة المزودة والموافقة على العقد من المنشأة المستفيدة، ومن ثم إصدار الإشعار الخاص في التأجير المؤقت للعمالة، وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الإعارة المؤقتة للعاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر أجير لها فائدة في تدوير الخبرات داخل السوق السعودي، وأيضا تفادي مخالفات أنظمة سوق العمل ولوائحه وتسهيل الوصول للأيدي العاملة وتوفيرها للمنشآت.

شروط الإعارة المؤقتة

كون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته

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تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق

ألا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين

ألا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة