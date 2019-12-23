11 مخالفة تخل بسرية الأسئلة وسير الاختبارات

حددت وزارة التعليم 6 مخالفات تعد من الأمور المخلة بسرية الأسئلة، من أبرزها سرقة أسئلة الاختبارات أو إجاباتها النموذجية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة «كالمسودات أو القصاصات أو نحوها»، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت.

كما حددت الوزارة في سياق الأدلة والتعليمات المنظمة للاختبارات 5 مخالفات تخل بسير الاختبارات، أبرزها سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدا أو إتلافها، أو استبدالها بورقة أخرى أو التغيير فيها بأي شكل من الأشكال، وتسهيل الغش بين الطلاب والتهاون في المراقبة، أو انتحال شخصية الغير «دخول طالب بدل طالب».

وأكدت التعليمات أنه يعد مسؤولا عن سرية الاختبارات كل موظف أو مستخدم أو عامل، اطلع بحكم عمله أو أوكل إليه أمر من أمورها، وجوب إبلاغ الجهات المختصة في حال العلم بارتكاب مخالفة تخل بسرية الأسئلة وسير الاختبارات، وفي حال عدم الإبلاغ يعدّ ذلك إخلالا بسرية الأسئلة وسير الاختبارات.

العقوبات

من أخل بسرية الأسئلة أو علم بارتكاب مخالفة تخل بسرية الأسئلة ولم يبلغ الجهات المختصة، فإن الجهة الإدارية المختصة تجري تحقيقا في الموضوع إذا كشف التحقيق عن أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية، فتحدد المسؤولية التأديبية، وتوقع على مرتكبها الجزاءات النظامية.

إذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية، وعن وجود محالفة جنائية، فإن الجهة الإدارية تحدد المسؤولية التأديبية، والجنائية في حال إمكان الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وتحيل الأوراق بعد صدور قرار الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل في المخالفة الجنائية.

إذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، كأن يكون الارتباط بينهما قائما، فإن الجهة الإدارية ترجئ البت في المسؤولية التأديبية، وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في المخالفة الجنائية.

إذا كشف التحقيق مرتكب مخالفة الإخلال بسرية الأسئلة، أو الإخلال بسير الاختبارات أو وجود تواطؤ «طالب»، فيلغى اختباره في المادة نفسها، ويسمح له بدخول اختباراها في الدور الثاني في كامل المقرر، ويحتفظ له بأعمال السنة، ويحال إلى لجنة التوجيه الإرشادية المناسبة، وفي حال تكرار المخالفة منه فيلغى اختباره في جميع المواد في ذلك العام في الدورين.

إذا انتحل الطالب شخصية طالب آخر وأدى الاختبار بدلا منه، يحرر محضر لإثبات الواقعة، ثم يحسم عليهما درجات من درجات السلوك، ويلغى الاختبار، أما إن كان المنتحل ليس طالبا في المدرسة، فيحال أمره إلى الجهات المختصة وتبلغ جهة عمله -إن كانت معروفة- بما تم خطيا.

الإخلال بسرية الأسئلة

01 سرقة أسئلة الاختبارات أو إجابتها النموذجية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة

02 جمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة «كالمسودات أو القصاصات أو نحوها»

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03 بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت

04 التلميح إلى نوعية الأسئلة أو مواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل

05 الشروع في السرقة أو البيع أو التلميح أو اتخاذ أسبابه

06 التواطؤ مع مرتكبي شيء مما سبق ذكره يعد إخلالا بسرية الأسئلة

الإخلال بسير الاختبارات

01 سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدا أو إتلافها، أو استبدال ورقة أخرى بها أو التغيير فيها بأي شكل من الأشكال

02 تسهيل الغش بين الطلاب

والتهاون في المراقبة

03 عدم الالتزام بتعليمات تصحيح الاختبارات وتوزيع الدرجات على الأسئلة

04 انتحال شخصية الغير «دخول طالب بدل طالب»

05 التواطؤ مع مرتكبي شيء مما سبق ذكره يعد إخلالا بسلامة سير الاختبارات