مدارس الشرقية تستقبل 430 ألف طالب وطالبة

تفقد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية ناصر الشلعان، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، أمس، في عدة مدارس، انطلاقا من محافظة القطيف والدمام وسط استعدادات مثالية من قادة المدارس. وأدى نحو 430 ألف طالب وطالبة اختبارات اليوم الأول، بما فيهم طلاب المرحلة الابتدائية، بعد تأهيلهم لمرحلة الاختبارات. واطلع الشلعان ومستشار المدير العام للتعليم فهد الغفيلي، على اللجان الخاصة بالاختبارات في عدة مدارس، تمثل كل مراحل التعليم العام. فيما تابع مديرو ومديرات مكاتب التعليم بكل محافظات المنطقة اختبارات منتصف العام الحالي.



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