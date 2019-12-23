أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد محمد الزائدي، عن سعادته لما شاهده في مركز العمليات والطوارئ، ومركز التشغيل والصيانة بتعليم مكة بقوله: وجدتُ عملا تنظيميا ومؤسسيا متفردا، مشيرا إلى أن هذا المركز متميز في خدماته ويخدم نحو 1538 مدرسة، هو الأول والوحيد على مستوى الإدارات التعليمية بالوزارة؛ من خلال ما يقدمه من جهود كبيرة عبر برنامج الماجد للصيانة، وسرعة الاستجابة لبلاغات قادة وقائدات المدارس وإقفالها فورا. جاء ذلك في كلمته عقب تدشينه صباح أمس ربط برنامج «تواصل» وبرنامج الإدارة العامة والسلامة والأرشفة الإلكترونية ببرنامج «الماجد» للصيانة بإدارة المشاريع والصيانة «مركز العمليات والطوارئ»، بحضور مدير إدارة المشاريع والصيانة بدر الحارثي، ومدير مركز العمليات والطوارئ ماجد عسيري، والمدير التنفيذي لشركة تطوير بالقطاع الغربي عبد الرحمن البريدي. من جهته ثمّن مدير إدارة المشاريع والصيانة بدر الحارثي زيارة المدير العام للمركز والتدشين والإشادة الكبيرة التي يفخر بها هو وزملاؤه. فيما أبان مدير مركز العمليات والطوارئ المدرسية بتعليم مكة ماجد عسيري أن المركز يهدف إلى تقديم كافة الخدمات بشكل سريع ومميز من خلال برامج إلكترونية متطورة وكوادر بشرية متميزة تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي ملاحظات والعمل على سرعة معالجتها، مشيرا إلى أن المركز تلقى خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام 4800 بلاغ تمت معالجتها بنسبة إنجاز 98%.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1538 مدرسة بمركز عمليات وطوارئ تعليم مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.