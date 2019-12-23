204 مدارس بالقريات تستقبل أكثر من 20 ألف طالب

استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة القريات أمس ، بمختلف مراحلها الدراسية أكثر من 20 ألف طالب وطالبة موزعين على 204 مدارس بنين وبنات، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات من تجهيز القاعات وتهيئة كافة الوسائل لسير الاختبارات على الوجه المطلوب. وأكد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، بأنه تم إنهاء جميع الاستعدادات لبدء هذه الاختبارات، مضيفا أنه سينفذ المشرفون التربويون والمشرفات التربويات جولات على كافة المدارس، وذلك وفق خطة محددة من إدارة الإشراف التربوي (بنين ـ بنات). وأضاف الثبيتي أنه سوف يتقدم لتلك الاختبارات أكثر من 20 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس المحافظة وقراها. مهيبا بالمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس تهيئة الأجواء الملائمة للطلبة لأداء اختباراتهم من خلال التوزيع الجيد في القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات بيسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة، مؤكدا على قائدي وقائدات المدارس بنشر ثقافة عدم الخوف من الاختبارات، وتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات.



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