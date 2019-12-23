اختبارات محاكاة على التحريري

في خطوة هدفت إلى تهيئة طلاب مدارس المرحلة الابتدائية لأداء الاختبارات التحريرية، نفذّت المدارس الابتدائية التابعة للإدارة العامة للتعليم في الأحساء، طوال الأيام الماضية، التي سبقت الاختبارات النهائية، برامج تدريبية للطلاب على نماذج الأسئلة والاختبارات التحريرية لجميع المقررات الدراسية «اختبارات محاكاة»، وتدريب الطلاب على طريقة قراءة الأسئلة والإجابة عنها. وأدى 177 ألف طالب وطالبة، صباح أمس، في 1092 مدرسة «للمراحل التعليمية الثلاث» في مدن وقرى وهجر الأحساء.

ونفذت مدارس المحافظة نحو 11 برنامجا تحفيزيا وتشجيعيا، لخلق أجواء إيجابية عند الطلاب قبل دخولهم لجان وقاعات الاختبارات.