مصادرة أعداد من السجائر بسوق نكَّاسة مكة



نفّذت بلدية المسفلة الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة وشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة على السوق الشعبي بحي النكَّاسة بمكة المكرمة، بهدف متابعة أوضاع المواقع الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، وتكثر فيها المخالفات والعشوائيات للقضاء على الظواهر السلبية. وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية أيمن وقَّاد، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 15 مبسطا عشوائيا لبيع الخضروات واللحوم والدجاج والأسماك مجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة 12 صندوقا يحتوي على أعداد كبيرة من السجائر. وأشار بأنه تم القبض على 21 شخصا مخالفا من جنسيات مختلفة، وذلك لمخالفتهم لنظام الإقامة والعمل، مبينا أنه تم إعداد المحاضر اللازمة لضبط المخالفين وترحيلهم لمركز الإيواء بالشميسي عن طريق الجهات الأمنية المشاركة. وبيّن أن هذه الحملة هي امتداد للحملات السابقة التي استهدفت الأسواق العشوائية بالمنطقة، مؤكدا أن الفرق الرقابية بقسم الأسواق بالبلدية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مثل هذه المخالفات. إلى ذلك أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات الأمنية 10 مزارع مخالفة بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجهة إلى مدينة جدة، وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها. وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية عمر المالكي أنه تمت إزالة عدد من المزارع المخالفة بمساحات شاسعة، بلغت 1225000 م2، مشيرا إلى إزالة الأسلاك الشائكة والغرف الجاهزة والعقوم الترابية التي تم وضعها من قبل بعض المواطنين، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات. من جانب آخر أشار عمر المالكي، إلى حملة أخرى نفذتها بلدية العمرة لإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة النورية الغربية، بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية وبالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مبينا إزالة مجموعة من الأراضي المسورة بارتفاع 2 متر، وتنفيذ الإجراءات النظامية بحزم بحق المعتدين، لافتا بأن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها. وأكد المالكي أن لجنة التعديات ستواصل أعمالها لإيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، بمتابعة معالي أمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن التعديات على الأراضي عبر الاتصال بنظام «بلدي» 940، أو عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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