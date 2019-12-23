

الدوادمي 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أدى اليوم أكثر من 33500 طالب وطالبة بمدارس محافظة الدوادمي والمكاتب التعليمية التابعة لها اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي1440هـ/1441هـ.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أن الإدارة والمكاتب التعليمية التابعة لها وفرت جميع الإمكانات اللازمة من أجل أداء الطلاب والطالبات اختبارات الفصل الدراسي الأول في يسر وسهولة وفي بيئة تربوية مناسبة، مشيراً إلى تكليف عدد من المشرفين والمشرفات بمتابعة سير الاختبارات في المدارس ميدانياً، والرفع أولاً بأول تقارير يومية للاطلاع والاطمئنان على سير الاختبارات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المحافظة دوام التوفيق والنجاح.

// انتهى //

23:26ت م

0207





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 33500 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بتعليم الدوادمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.