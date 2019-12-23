السعودية اليوم / 20 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم القريات



القريات 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أدى 20 ألف طالب وطالبة بتعليم محافظة القريات اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1440/1441 .

وتابع مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي سير الاختبارات خلال يومها الأول، حيث زار عدد من المدارس اطمئن خلالها على أداء الاختبارات وتجول على الفصول الدراسية.

وأكد على تواجد إدارة التعليم بجميع أقسامها بالميدان التربوي لتقديم الخدمات للطلبة ورعايتهم، وذلك لأهمية فترة الاختبارات بالعملية التربوية وما تحتاجه من اهتمام وعناية خاصة، مقدما شكره لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات على ما بذلوه من جهود طيلة الأيام الماضية.

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23:09ت م

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