السعودية اليوم / مصرع 12 إثر فيضانات في بوروندي



بوجمبورا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 36 آخرين اليوم إثر هطول أمطار غزيرة في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

وقال وزير الأمن العام في بوروندى آلن جويلومى إن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق مياه نهر كاري إلى المناطق المحيطة بالنهر، بعد أن فاضت المياه على ضفافه.

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23:04ت م

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