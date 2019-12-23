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فيديو.. خدمات التقاعد صارت أسهل الآن
حملة لتلبية احتياجات مستفيديها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت مؤسسة التقاعد حملة “صارت أسهل” للتحول الرقمي في خدماتها والحصول عليها بشكل أسهل وأسرع، حيث تأتي هذه الخطوة من التقاعد لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة، وتلبية احتياجات مستفيديها.
ونشرت التقاعد مقطع فيديو ترويجي للحملة، يبين سرعة الإنجاز في المعاملات، حيث تضم الخدمات كل من ضم مدة اشتراك (تبادل منافع) وتغيير حالة المستفيد، وخدمة تعرف المعاش، وخدمة تسوية المعاش، بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وقال محافظ مؤسسة التقاعد، محمد النحاس، في وقت سابق: إن إطلاق حملة “صارت أسهل” يأتي بالتزامن مع إطلاق مؤسسة التقاعد حزمة من المبادرات التقنية لخدمة عملائها من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين، لتحقيق سهولة الإجراءات، وسرعة التنفيذ وتسهيل الحصول على الخدمات بشكل أسهل وأسرع.
وتأتي رقمنة خدمات التقاعد لتسهيل الحصول عليها من المؤسسة، وذلك عبر تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.
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