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أمطار على مكة وضباب على جازان حتى الصباح
مع تدنٍّ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة حتى صباح اليوم الاثنين.
وقالت الأرصاد: إن الحالة عبارة عن سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على الطائف والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ.
كما حذرت الأرصاد من ضباب على منطقة جازان، وتحديدًا أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، حتى التاسعة صباحًا.
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