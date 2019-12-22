طريق بني مالك عسير يحصد الأرواح فمتى تتدخل النقل؟

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وقع، صباح اليوم الأحد، حادث مروري على طريق بني مالك بعسير، بين ناقلة وسيارة من نوع جيب يستقلها شخصان، حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات حرجة.

ويعاني أهالي قرى بني مالك عسير وسالكي الطريق من كثرة الحوادث التي تقع على الطريق، مطالبين وزارة النقل بالتدخل السريع ووضع حلٍّ للطريق الذي أودى بحياة الكثير من الأبرياء؛ بسبب عدم ازدواجه.

Advertisements

ويشهد الطريق كثافة مرورية، خاصةً فترة الصباح؛ بسبب ذهاب الموظفين والطلاب إلى أعمالهم .

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على