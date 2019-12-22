2019-12-22

صحة حفر الباطن ترد على ما تردد عن وفاة مواطن بكورونا

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ردت صحة حفر الباطن، على استفسار “متابعات الخليج 365” بشأن ماتردد عن وفاة مواطن كبير في السن بسبب فيروس كورونا في مستشفى الملك خالد العام، وما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسالة تحذيرية للأهالي بعدم الذهاب للمستشفى؛ لوجود حالة الوفاة، وأنه تم احتجاز 11 ممرضًا وممرضةً و4 أطباء تعاملوا مع المريض الذي توفي.

وقال متحدث صحة حفر الباطن ناصر الغرابي في رده على “متابعات الخليج 365“: إن مستشفى الملك خالد العام يستقبل كافة الحالات على مدار الساعة، وهناك إجراءات وقائية عالية للمستفيدين والعاملين لمثل هذه الحالات في حال وجودها.

ولفت إلى أنه في حال تسجيل أي حالة يتم إدراجها في موقع وزارة الصحة.

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وفي وقت سابق، أشارت مصادر مطلعة في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن إلى وفاة مواطن كبير في السن بسبب فيروس كورونا.

وقالت المصادر: إن الحالة وصلت إلى المستشفى وتم إقرار تنويمه، إلا أنه خرج على مسؤوليته ليتوفى في اليوم التالي بعد أن حضر للمستشفى متوقفًا قلبه.

وتابعت أنه تم أخذ عينات من الطاقم الطبي المباشر للحالة، ولا صحة لما تم تداوله عن احتجازه حتى وصول العينات، حيث تم إيقاف الطبيب المباشر للحالة فقط ووصلت عينة سليمة لتحاليله.

من جانبه، قال متابعات الخليج 365 فهد الهويميل: إنه تفاجأ يوم أمس عند مراجعته لمستشفى الملك خالد العام بحديث ممرضة عن وجود حالة كورونا، وقامت بتوزيع الكمامات على المراجعين.

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