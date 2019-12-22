شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استعدادات عسكرية ضخمة لقوات الشرعية لدخول عدن بعد حصولها على ضوء سعودي وفرار جماعي لمليشيا الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية، عن استعدادات ضخمة لقوات الشرعية، المتمركزة في مدينة شقرة، بهدف التحرك صوب العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر أن حشوداً كبيرة لقوات الحماية الرئاسية المتمركزة في شقرة، وقوات إضافية تابعة للجيش الوطني، على أتم الجاهزية والاستعداد لدخول عدن، بعد إحكام سيطرتها على غالبية مناطق محافظة أبين، وفرار جماعي لقوات الانتقالي.

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عاجل : استعدادات عسكرية ضخمة لقوات الشرعية لدخول عدن بعد حصولها على ضوء سعودي وفرار جماعي لمليشيا الانتقالي

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وأوضحت المصادر أن القوات مكونة من عدد كبير من الأطقم وأكثر من أربعين مدرعة وعربة، والعشرات من الدبابات وناقلات الجند والعشرات من الأطقم الإسعافية.

وكانت مصادر عسكرية أكدت وصول قوات كبيرة إلى شقرة قادمة من مأرب، للمشاركة في دخول العاصمة المؤقتة.

ويؤكد خبراء عسكريون أن تحركات قوات هادي في شقرة باتجاه عدن؛ جاءت بعد حصولها على ضوء سعودي، حتى لا يتم استهدافها من طيران الامارات، على غرار ما حدث لها في أغسطس الماضي.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ان تنفيذ انفصال الجنوب في الوقت الحالي غير ممكن.

واعترف الزبيدي بذلك خلال كلمة القاها امس في لقاء مع قيادات من المجلس الانتقالي.

واشار الزبيدي في كلمته إلى ان الكثير من العقبات التي تحول دون السيطرة على الأرض وادارة الموارد واعلان دولة مستقلة.

وقال الزبيدي ان اي انقلاب من قبل المجلس على اتفاق الرياض سيعيده الى نقطة الصفر ككيان غير معترف به.

وأوضح الزبيدي ان من بين المشاكل هي ضعف الايرادات في عدن وبقاء منابع النفط تحت سيطرة قوات أخرى .

واكد الزبيدي ان التحالف الذي تقوده السعودية هو من يدفع رواتب قوات الحزام والقوات الاخرى بما في ذلك تغذية هذه القوات .

وقال الزبيدي ان جميع ايرادات مدينة عدن لن تكفي حتى لشراء ديزل خاص بمحطات الكهرباء.

ونفى الزبيدي وجود عمليات نهب لموارد الدولة من قبل الحكومة وقال أنها تذهب إلى البنك المركزي لدفع الرواتب لجميع الموظفين.

واكد الزبيدي انه لايريد احباط الناس لكنه قال أنها هذه الحقيقة التي يجب الا يتم القفز عليها.