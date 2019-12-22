شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سعودي يطرح ( 6 احتمالات) وراء أبواق ”الحوت الأزرق” التي انتشرت أصواتها المخيفة خلال الساعات الماضية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئ عدد كبير من سكان المناطق الساحلية في اليمن والبحر المتوسط بالأصوات المخيفة غير معلومة المصدر، التي أرجعها البعض إلى أنها أصوات "الحوت الأزرق".

ولكن لم يعلم أحد السبب وراء ظهور تلك الأصوات المفزعة، وهو ما جعل موقع "سبق" السعودي يطرح احتمالاات وراء تلك الأصوات.

قد يهمك ايضاً:

الحوثي يُصدر عُملة مالية جديدة ويفرض تداولها بصنعاء.. وهذه أولى كوارث القرار الخاص بالطبعة ”الشرعية” الصادرة من عدن..!

عاجل : استعدادات عسكرية ضخمة لقوات الشرعية لدخول عدن بعد حصولها على ضوء سعودي وفرار جماعي لمليشيا الانتقالي

مقتل طالب قطري بعد عراك عنيف مع شرطي أمريكي.. ومقطع فيديو يوثق اللحظات الكاملة لوقوع الحادثة (شاهد)

موقع سعودي يطرح ( 6 احتمالات) وراء أبواق ”الحوت الأزرق” التي انتشرت أصواتها المخيفة خلال الساعات الماضية..!

عاجل : قبيلة يمنية شرسة تعلن النكف القبلي وحشد آلالاف لقتال الحوثيين.. وتنشر قائمة سوداء بأسماء القيادات الحوثية المطلوبة

بالفيديو.. سيدة تقتحم الزفاف لتقول للعريس ”أنا أحبك” ثم توجه ”ملطام” موجع للعروسة بوجهها.. شاهد ماذا حدث بعد ذلك!

شاهد كيف يظهر الرئيس الشرعي للإمارات الشيخ خليفة بن زايد إلى جوار أخيه محمد بن زايد ؟ (فيديو)

توضيح هـــــام وعاجل من ”إخوان ثابت” بشأن منتج يمني شهير ”الباركود” التابع له صنع في الإمارات..! (صور)

السعودية تفاجئ الجميع وتعقد صفقة أسلحة تاريخية هي الأكبر والأقوى عالميا.. بينها فرقاطات وسفن قتالية (تفاصيل وأرقام)

الإمارات تعلن عن توجيه ضربة موجعة لتركيا قريبا وتتوعد رئيسها شخصياً: ”هيهات يا اردوغان سترى وجع الضربات”..!

عاجل : أمير سعودي يرفع العلم القطري من وسط الرياض ويعلن عن توقيع اتفاقية عسكرية ضخمة بين السعودية وقطر

صادم : قائد لواء الملك عبدالعزيز مرابط في الحد الجنوبي يخرج عن صمته ويوجه رسائل تحذيرية للجنود.. ويكشف ما يعانونه في ساعات القتال (فيديو)

شاهد.. مقرب من الديوان الملكي السعودي يعلن اقتراب وفاة ”صاحب الجلالة” وأنه يعيش أيامه الأخيرة بين أسرته!..ماذا يحدث؟



كارثة جديدة تجتاح معظم أحياء العاصمة صنعاء وسط رعب غير مسبوق يسيطر على السكان.. والتفاصيل صادمة



ورد للتو: تعميم هـــام وعاجل من وزارة المالية بالحكومة الشرعية لكافة السفارات اليمنية في الخارج (وثيقة)

ورد للتو: قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في هذه المحافظة الجنوبية الهامة التي تسعى الإمارات للسيطرة الكاملة عليها



مسؤول عماني يغادر الصمت ويكشف مفاجأة جديدة عن السلطان قابوس بن سعيد بعد الأنباء المتداولة عن وفاته..!

Advertisements

عاجل : انفجارات ضخمة تستهدف مقار أربع منظمات دولية تعمل في هذه المحافظة اليمنية (اسماء المقرات المستهدفة)



بشرى سارة لليمنيين.. الاعلان رسميا عن فتح معبر بري جديد لتسهيل حركة التنقلات بين اليمن والسعودية

سلطنة عمان تفاجئ الجميع بالاعلان عن قرارات جديدة ووصارمة بخصوص العمالة الوافدة (التفاصيل)

اغتصاب فتاة كويتية على يد ثلاثة شبان.. وبعد أن أكملوا جريمتهم حدث مالم يخطر على بال!

جن جنون متابعيها.. علا الفارس تنشر صور في قمة الإثارة، برفقة أجمل مذيعات الجزيرة.. وتكشف عن ”ليلة ممتعة” ؟



شاهد اخطر وصية بتاريخ ” آل سعود ” الملك الراحل عبدالله يوصيهم ان يفعلوا هذا الشيئ مع محمد بن سلمان (فيديو)

أصوات غريبة ومرعبة تهز ثلاث مدن ساحلية باليمن ومصر وليبيا.. والكشف عن حقيقتها ومصدرها.. هل اقتربت أحداث يوم القيامة؟



مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفقد توازنها: عايشت هذا العار والعهر والفجور من يوم أول يوم ولدت فيه! (شاهد)

شاهد الأمير محمد بن سلمان يشعل تويتر في السعودية بعد ظهوره بهذه الصور الصادمة وغير المتوقعة!



حفيدة صدام حسين تدخل على خط الثورة في العراق!.. شاهد كيف فاجأت أمها رغد بهذه التصريحات!



إذا عرفت هذا السر فسوف تتخلص منمرض السكري فورا ولن تصاب به أبدا في حياتك.. طبيب عالمي يفجر مفاجأة مزلزلة (فيديو)



شاهد جلسة عتاب جمعت ابن زايد بـ”مستشاريه”: محمد بن سلمان خاننا وذهب للتصالح مع قطر بالرغم أننا قدمنا له مالم نقدمه لك!



هذا ”الفيديو” الذي أثار جنون بن سلمان.. الأمير محمد بن نايف يرقص ويتهامس مع عمه أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان (شاهد المفاجأة)



هل تذكرون المغرد السعودي الشهير ” مجتهد ”؟.. شاهد ماذا حدث له اليوم بعد تمكن محمد بن سلمان من تحديد موقعه عبر تويتر (فيديو)



ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان : سنطرد ملايين الوافدين من السعودية ونستبدلهم بهذه العمالة إذا تم هذا الأمر!







وقال موقع سبق إن "جميع الحيتان الزرقاء تصدر أصواتا يتراوح ترددها ما بين 10 إلى 40 هرتز، وأدنى صوت يمكن للإنسان أن يسمعه يبلغ 20 هرتز، كما أن أصواتها لا تتراوح ما بين 10 إلى 20 ثانية فقط".

وتابعت "لأكن في سواحل سريلانكا، سجلت 4 نوتات موسيقية للحيتان الزرقاء، والتي يصل مدة الواحدة منها نحو دقيقتين تقريبا، والتي يعتقد الباحثون أنها ترجع إلى مجموعة فريدة عند سلالة الحيتان القزمية فقط".

وطرح "سبق" 6 احتمالات وراء إصدار الحيتان الزرقاء، تلك الأصوات غير المعروفة.

​وأشارت إلى أن تلك الاحتمالات الستة، تأتي على النحو التالي:

- المحافظة على المسافة بين الأفراد.

- التمييز بين الأنواع المختلفة وبين الأفراد.

- نقل المعلومات السياقية مثل التغذية أو التنبيه أو التودد.

- المحافظة على التنظيم الاجتماعي مثل نداءات الاتصال بين الإناث والذكور.

- تحديد مواقع المعالم الطبوغرافية.

- تحديد مواقع الفرائس.

انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويسمع فيها أصوات غريبة، ادعى ملتقطو المقاطع المصورة أن هذه الأصوات تعود ل "الحوت الأزرق".

​وقال بعضهم إن: "هذه الظاهرة تعتبر شذوذ لحركة الحيتان وهو دليل على تغير المناخ والأحوال الجوية وينذر بحدوث كارثة لأن الحيتان لاتعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا... وهذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان وتحذر الأنواع الأخرى من كارثة عظيمة والأيام القادمة ستثبت أن زلزال عظيم سيقع في الأرض. لأن الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية".

وكتب مستخدمون آخرون أن البعض يعتقد أنها أصوات من السماء تسمى "أبواق السماء" وتظهر كل فتره على مستوى العالم. أما البعض يعتقدون أنها أصوات مركبة على الفيديوهات.

​لكن لم يفسر أحد حتى الآن، كيف يمكن لصوت "الحوت الأزرق" أن يتضخم بتلك الطريقة، رغم أن صوته لا يتجاوز الـ40 هرتز فقط.