شاهد.. الضباب يغطي المندق و”مرور الباحة” يدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة المندق وصاحبها تدني مدى الروية. وفي هذا الإطار، انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة. فيما لا تزال الأمطار متواصلة وتشير التوقعات إلى أن الحالة المطرية مستمرة إلى 9 مساء ومرور الباحة يدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.

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