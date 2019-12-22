شاهد.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 1.2 مليون بجدة

أزالت بلدية “العمرة” الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية 10 مزارع مخالفة بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجه إلى مدينة جدة، وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية “العمرة” الفرعية عمر المالكي، أنه تم إزالة عدد من المزارع المخالفة بمساحات شاسعة، بلغت 1.225.000 متر مربع، مشيراً إلى إزالة الأسلاك الشائكة والغرف الجاهزة والعقوم الترابية التي تم وضعها من قبل بعض المواطنين، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات.

من جانب آخر، أشار “المالكي” إلى حملة أخرى نفذتها بلدية “العمرة” لإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة النورية الغربية، بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية، وبالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مبيناً إزالة مجموعة من الأراضي المسورة بارتفاع 2 متر، وتنفيذ الإجراءات النظامية بحزم بحق المعتدين، لافتاً بأن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها.

وأكد “المالكي” أن لجنة التعديات ستواصل أعمالها لإيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، بمتابعة أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن التعديات على الأراضي عبر الاتصال بنظام “بلدي” 940، أو عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.