وثق الحادثة فيديو.. القبض على سائق متهور تسبب في إصابة 3 طلاب

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة الدرب ضبطت قائد مركبة من نوع “هايلوكس”، تسبب في وقوع حادِث مروري مروع على الطريق الساحلي “الشقيق- جازان”.
وأظهر مقطع فيديو متداول مركبة من نوع “هايلوكس” تعمّد قائدها مضايقة سيارة “كامري” يستقلها 3 طلاب و”حدها” من على الطريق، ما أدى إلى انحراف الكامري عن مسارها وانقلابها عدة مرات بعيداً عن الطريق. وذكرت المصادر أن الحادث تسبب في إصابة الطلاب الثلاثة بإصابات متفرقة، أحدهم إصابته خطيرة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الدرب العام.
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