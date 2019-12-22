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وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب

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أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair.

وتستمر فترة التسجيل مدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هــ الموافق 22 ديسمبر 2019م، حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وتعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تترجم من خلاله نمو الثقافة وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في كل المجالات.

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