بالصور: الرياض تحتضن مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي

وقّع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، اليوم الأحد، اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون.

وُقعت الاتفاقية بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد علي حميد آل علي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالرياض. وكانت القمة الخليجية الرابعة والثلاثون، التي عُقدت في الكويت سنة 2013، أصدرت قراراً بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، رغبةً في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي.