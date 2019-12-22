عن رش السيارة باللون «المطفي».. «المرور»: أي تعديل يعد مخالفة للأنظمة

أكد المرور السعودي أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية؛ يعتبر مخالِفًا للأنظمة المرورية.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل من أحد المغردين تلقاه الحساب الرسمي لـ«المرور» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «هل مسموح رش السيارة باللون المطفي؟».

ورد المرور، قائلًا: «إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية، يعد مخالفًا للأنظمة».

