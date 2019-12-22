لتوظيف مزيد من السعوديين.. توجيهات بالتركيز على القطاع الصناعي في «تمهير»

كشفت مصادر «عاجل»، أن اللجنة التوجيهية لبرنامج «تمهير»، شددت على ضرورة تكثيف التدريب الموجه لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين في القطاع الصناعي.

وأوضحت المصادر، أن مجلس الغرف السعودية شدد في خطاب حصلت «عاجل» على نسخة منه، على أن تتولى الغرف التجارية التسويق ونشر برنامج «تمهير» مع المنشآت بالقطاع الخاص، وحثهم على إمداد البرنامج بفرص العمل المتوفرة للشباب والشابات السعوديات.

ويعد «تمهير» من أبرز البرامج التي تحظى بدعم صندوق «هدف» لتركيز التدريب العملي على رأس العمل من أجل اكتساب الخبرات الحقيقية المطلوبة للوظيفة.

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ويؤدي الالتحاق ببرنامج «تمهير» إلى إيقاف الاستفادة من برنامج «حافز» للعاطلين عن العمل.

ويكافأ الملتحقون بـ«تمهير» بمكافأة قدرها 3 آلاف ريال لمدة 6 أشهر، فيما تبلغ مكافأة «حافز» البحث عن عمل ألفي ريال لمدة 12 شهرًا.

ووفقًا لوزارة العمل، فإن المملكة تسعى إلى احتواء مشكلة البطالة التي ما زالت مرتفعة، رغم مغادرة مليوني وافد في العامين الأخيرين، فيما أشار وزير العمل إلى أن المستهدف توفير 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030.