بالصور.. أمير جازان يناقش تعزيز دور قيادة الأفواج بالمنطقة

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الأحد، بمكتبه في الإمارة؛ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليًّا.

وفي مستهل اللقاء، رحب أمير جازان باللواء القحطاني والوفد المرافق، متمنيًا التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

واستمع أمير جازان لشرح مفصل عن مهام قيادة الأفواج وعملهم في مساندة القوات العسكرية، والقيام بالمهام الأمنية المنوطة بها بالمناطق الجبلية والحدودية.

فيما جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور قيادة الأفواج بالمنطقة، بما يحقق أداء مهامها بكل إتقان، والجاهزية العالية لقيادة الأفواج للقيام بالأعمال المنوطة بها، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

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ونوَّه أمير جازان بالدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة، وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية، ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي، متمنيًا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم.

من جانبه، عبَّر اللواء القحطاني عن سعادته بزيارة منطقة جازان، وتفقَّد مقرات ومواقع قوة الأفواج بالمحافظات الحدودية والجبلية التابعة للمنطقة، ولقاء أمير جازان، وما استمع إليه من توجيهات.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، وقائد قوة الافواج بجازان العقيد محمد بن فارس الزهراني