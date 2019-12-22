بالصور .. أمير جازان يقلد عددًا من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

قلد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، عددًا من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم إلى رتبهم الجديدة.

وهنأ أمير المنطقة المشمولين بالترقية، متمنيًا لهم التوفيق في الأعمال المنوطة بهم، منوهًا بدور رجال الأمن -ومنهم حرس الحدود، وكافة القطاعات العسكرية- وعملهم المتواصل في خدمة المواطن، وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.

من جانبهم، رفع الضباط المشمولون بالترقية، الشكر والتقدير إلى قيادة المملكة، وإلى أمير المنطقة، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية التي تعد دافعًا إلى بذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.