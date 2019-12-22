فيلم سعودي في مهرجان «كليرمون فيران» للأفلام القصيرة

شهدت قائمة الـ80 فيلمًا المرشحة بالمسابقة الدولية لمهرجان «كليرمون فيران» للأفلام القصيرة في دورته الـ 42، وجود الفيلم السعودي «ارتداد»، ووُجِدَ بالقائمة قرابة 9000 مشاركة.

ويسرد «ارتداد» الذي أنتجه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، تجربة استكشاف ثقافة المملكة المحلية عبر زيارة مناطق جنوب المملكة الريفية.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من31 يناير حتى 8 فبراير 2020م، بمدينة كليرمون فيران في فرنسا، وفق «العربية».

وأوضح مدير الفنون المسرحية والسينمائية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» ماجد زهير سمّان، أن دعم «ارتداد» للمخرج محمد الحمود، جاء ضمن مسابقة أيام الفيلم السعودي وهي واحدة من مبادرات «إثراء» الفريدة التي تهدف لتطوير وتحفيز مجال صناعة الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى ودعم المنتج السينمائي المحلي، علاوة على توفير منصات للمنتجين والمخرجين السينمائيين، وخلق مساحة للمبتدئين والمحترفين ودفع العجلة السينمائية في المملكة عبر التعرف على طاقاتهم المميزة كأهم الموارد وأكثرها قيمة، وتشجيع هذه المواهب بما يضمن لها الوصول عالميًّا.

ويسعى «إثراء» لوضع معايير جديدة للتميز في المملكة في مجال صناعة الأفلام، وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، كما يهدف لخلق الإضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار، عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، ويشارك ببرامجه ومرافقه المتنوعة في تطوير أساليب جديدة حاضنة للإبداع، وذلك من خلال دعم وإبراز المواهب الوطنية عن طريق توفير بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة، بشكل يحترم التنوّع، ويعزز المفاهيم المختلفة في العلوم والفنون.