السعودية اليوم / أكثر من 155 ألف طالب وطالبة بتبوك يؤدون أول أيام الاختبارات



تبوك 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أدى اليوم أكثر من 158794 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسط منظومة الخطط والتجهيزات التي أعدتها الإدارة بتهيئة قاعات الاختبارات والإشراف عليها، مع ما تشهده في هذا العام من عودة طلاب المرحلة الابتدائية لأداء الاختبارات.

وطمأن المدير العام للتعليم بتبوك إبراهيم بن حسين العُمري أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، مشيراً إلى أن الإدارة وفرت الخدمات والإمكانات لأداء الاختبارات في بيئة مناسبة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لقيادات المدارس عبر الزيارات الميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتلبية ما تحتاجه المدارس خلال فترة الاختبارات.

ودعا العُمري أولياء الأمور إلى مساندة دور المدارس بتكثيف الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم ومعرفة جدول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم وتوفير البيئة الملائمة، بما يساعدهم في أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

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22:33ت م

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