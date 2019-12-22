السعودية اليوم / القيادات التعليمية بينبع تتابع اختبارات الطلاب والطالبات في يومها الأول



ينبع 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أدى اليوم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها اختبارات الفصل الدراسي الأول, فيما عملت المدارس على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات بيسر وسهولة ، وتحقيق نتائج متميزة.

وتفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي سير الاختبارات ميدانياً على عدد من المدارس يرافقه أمين الإدارة فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التربوية بدأها بابتدائية أسامة بن زيد.

وحظيت الاختبارات في يومها الأول بمتابعة أكثر من 300 مشرف ومشرفة وفق خطة معدة لضمان انطلاقة ناجحة، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.

وأكد الدكتور العقيبي لجميع العاملين بالميدان التربوي ضرورة مراعاة أبنائهم الطلاب وتجهيز البيئة التربوية المناسبة وتوفير وسائل الراحة التي تعينهم على الأداء الجيد لاختباراتهم بكل يسر وسهولة, مثمناً الدور التربوي الملموس لقادة الميدان التربوي بالمحافظة من حيث الاستعداد والإعداد والتجهيز.

وأشار إلى أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم والعمل على تسهيل الحركة المرورية والتركيز الأمني حول المدارس.

بدورها تابعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي سير الاختبارات في عدد من مدارس البنات ، مبينة أن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً في القطاع يشرف عليها مشرفون ومشرفات من الإدارة، ومتابعتها ميدانياً مع مديري ومديرات المدارس؛ لرفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات، وحل الإشكالات الميدانية التي قد تحدث.

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19:38ت م

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