شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغلق طريق «مكة الطائف».. و«أمن الطرق» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

حذر "أمن الطرق" مرتادي طريق "مكة –الطائف" (طريق الكر )، بعد إغلاق الطريق المتجه للطائف بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط بعض الصخور. وأوضح أنه جاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة. وشهدت الطائف هطول أمطار متوسطة شملت المنطقة المركزية ووسط المحافظة وقطاع الهدا، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

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