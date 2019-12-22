شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 480 عبوة أدوية «محظورة» بحوش بكر والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية و بلدية المسفلة الفرعية 480 عبوة من الأدوية والكريمات المحظورة وغير الصالحة للاستهلاك، و608 كيلو خضروات وفواكه بحوش بكر. جاء ذلك ضمن الحملات المستمرة على الباعة الجائلين.

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