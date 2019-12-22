السديري: مشروع العدادت الذكية سيمول نفسه بنفسه

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري: إن مشروع العدادات الذكية سيوفر في النفقات التشغيلية للشركة، موضحًا أنه سيتم تمويل المشروع من خلال الموارد الذاتية للشركة والاقتراض التجاري.

وأضاف السديري، خلال تصريحات إلى قناة سي إن بي سي عربية، أنه لن تكون هناك تكلفة إضافية على المشتركين أو منح أو قروض من الدولة؛ لأن المشروع اقتصادي سيمول نفسه بنفسه، لافتًا إلى أن مشروع العدادات الذكية أهميته تكمن في أنه يعد مشروعًا وطنيًّا يحقق إرادة الحكومة والمشتركين.

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وفي وقت سابق، رعى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد بن صالح السلطان، توقيع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الأحد الماضي على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة.

وتبلغ قيمة العقود 9.555.099.334 ريالًا، وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي.

وأكدت “السعودية للكهرباء”، أنه بناء على الاتفاقيات المبرمة في 27 أكتوبر الماضي، تحت رعاية وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ستكون 35% من عدد العدادات محلية الصنع، و33.3% من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي “صناعة سعودية”.

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