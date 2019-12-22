اخبار السعوديه

مشروع لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم مشروع لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-22

مشروع لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية

بهدف تحويل الدولة لمركز لوجستي عالمي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير النقل، صالح الجاسر، أن المملكة استثمرت مبالغ ضخمة خلال العقود الماضية في الطرق، موضحًا أن أطوال الطرق المعبدة في المملكة سجلت أكثر من 73 ألف كيلومتر.

Advertisements

وأضاف الجاسر، في حواره إلى “الإخبارية”، أن من أهداف رؤية 2030 تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، متابعًا أن الدولة أنفقت على النقل أكثر من 400 مليار ريال خلال السنوات الـ10 الماضية.

وتابع وزير النقل، أن هناك مشروعًا لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية.

تابعنا على 873796a064.jpg تواصل معنا على5f82ff8288.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا