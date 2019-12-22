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شكرا لقرائتكم مشروع لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مشروع لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية
بهدف تحويل الدولة لمركز لوجستي عالمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير النقل، صالح الجاسر، أن المملكة استثمرت مبالغ ضخمة خلال العقود الماضية في الطرق، موضحًا أن أطوال الطرق المعبدة في المملكة سجلت أكثر من 73 ألف كيلومتر.
وأضاف الجاسر، في حواره إلى “الإخبارية”، أن من أهداف رؤية 2030 تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، متابعًا أن الدولة أنفقت على النقل أكثر من 400 مليار ريال خلال السنوات الـ10 الماضية.
وتابع وزير النقل، أن هناك مشروعًا لربط شرق المملكة بغربها بسكة حديدية.
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